Ярмоленко отреагировал на вызов в сборную Украины

Андрей Ярмоленко.

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение в заявку сборной Украины. Он также отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры.

О словах Ярмоленко сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Tribuna.com.

Андреа Мальдера.

Ярмоленко высказался о возвращении в сборную

Бывший капитан сборной Украины признался, что рад снова получить вызов в команду и уже пообщался с новым главным тренером Андреа Мальдерой.

По словам футболиста, он сразу честно объяснил наставнику, в каком состоянии находится и какую роль может выполнять в команде.

"Я ему сказал: если я вас устраиваю на сегодня как игрок, вы понимаете, что я могу дать какую-то пользу национальной сборной, то я с удовольствием приеду и отдам всего себя ради результата", — сказал Ярмоленко.

Также футболист отметил, что не хочет получать вызовы в сборную только за старые заслуги.

Отдельно Ярмоленко ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной после ближайших матчей.

"Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную. Я вроде бы об этом не говорил", — заявил игрок.

В конце сезона Ярмоленко может одновременно побороться за победу в Кубке Украины и установить новый рекорд по количеству голов в УПЛ. Ему нужно в последнем матче УПЛ забить два мяча.

