Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ярмоленко рассказал детали разговора с Мальдерой

Ярмоленко рассказал детали разговора с Мальдерой

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 23:59
Ярмоленко отреагировал на вызов в сборную Украины
Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение в заявку сборной Украины. Он также отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры.

О словах Ярмоленко сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Tribuna.com.

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Ярмоленко высказался о возвращении в сборную

Бывший капитан сборной Украины признался, что рад снова получить вызов в команду и уже пообщался с новым главным тренером Андреа Мальдерой.

По словам футболиста, он сразу честно объяснил наставнику, в каком состоянии находится и какую роль может выполнять в команде.

"Я ему сказал: если я вас устраиваю на сегодня как игрок, вы понимаете, что я могу дать какую-то пользу национальной сборной, то я с удовольствием приеду и отдам всего себя ради результата", — сказал Ярмоленко.

Читайте также:

Также футболист отметил, что не хочет получать вызовы в сборную только за старые заслуги.

Отдельно Ярмоленко ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной после ближайших матчей.

"Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную. Я вроде бы об этом не говорил", — заявил игрок.

В конце сезона Ярмоленко может одновременно побороться за победу в Кубке Украины и установить новый рекорд по количеству голов в УПЛ. Ему нужно в последнем матче УПЛ забить два мяча.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, где украинские болельщики смогут следить за поединком Александра Усика и Рико Верхувена, который состоится уже на этой неделе.

Также Новини.LIVE сообщал, что Йожеф Сабо скептически оценил перспективы работы Мальдеры в сборной Украины.

Сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Андреа Малдера
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации