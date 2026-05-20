Шацьких передбачив Динамо проблеми в матчі з Черніговом

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких поділився очікуваннями від фіналу Кубка України. Суперником команди Ігоря Костюка стане "Чернігів". Незважаючи на різницю в класі, експерт передрік складний матч для "біло-синіх".

Шацьких нагадав про мотивацію обох команд, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

У середу, 20 травня, київське "Динамо" зіграє у Львові з "Черніговом" у рамках фіналу Кубка України. Підопічні Ігоря Костюка є фаворитами протистояння, але Максим Шацьких попередив, що "легкої прогулянки" у столичної команди не вийде.

Як Шацьких оцінив шанси "Динамо"

Екс-футболіст вважає, що якщо кияни програють "Чернігову", то нинішній склад "біло-синіх" треба розганяти. На кону стоять можливість "підсолодити" невдалий сезон, у якому "Динамо" не змогло потрапити до трійки призерів УПЛ, а також путівка до Ліги Європи.

Йдеться про кваліфікацію єврокубкового турніру. Шацьких вважає, що у "Динамо" мало шансів потрапити до групової стадії Ліги Європи, але вони зможуть поборотися за Лігу Конференцій.

"Установка на гру в "Динамо" буде такою, щоб якнайшвидше убезпечити себе від несподіванок, тобто забити гол чи два, а далі вже грати спокійно, без непотрібного валідолу, тримати гру під контролем. Недооцінки суперника, хай він і з першої ліги, точно бути не повинно. Це фінал, тільки один матч, всяке може трапитися", — заявив Шацьких.

Експерт упевнений, що Ігор Костюк зробить ставку на досвідчених футболістів основного складу.

