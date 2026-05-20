Главная Спорт Шацких предсказал Динамо проблемы в финале Кубка Украины

Дата публикации 20 мая 2026 12:37
Шацких предсказал Динамо проблемы в матче с Черниговом
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от финала Кубка Украины. Соперником команды Игоря Костюка станет "Чернигов". Несмотря на разницу в классе, эксперт предрек сложный матч для "бело-синих". 

Шацких напомнил о мотивации обеих команд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс". 

В среду, 20 мая, киевское "Динамо" сыграет во Львове с "Черниговом" в рамках финала Кубка Украины. Подопечные Игоря Костюка являются фаворитами противостояния, но Максим Шацких предупредил, что "легкой прогулки" у столичной команды не получится. 

Как Шацких оценил шансы "Динамо" 

Экс-футболист считает, что если киевляне програют "Чернигову", то нынешний состав "бело-синих" надо разгонять. На кону стоят возможность "подсластить" неудачный сезон, в котором "Динамо" не смогло попасть в тройку призеров УПЛ, а также путевка в Лигу Европы

Речь идет о квалификации еврокубкового турнира. Шацких считает, что у "Динамо" мало шансов попасть в групповую стадию Лиги Европы, но они смогут сразиться за Лигу Конференций

"Установка на игру у "Динамо" будет такой, чтобы как можно быстрее обезопасить себя от неожиданностей, то есть забить гол или два, а дальше уже играть спокойно, без ненужного валидола, держать игру под контролем. Недооценки соперника, пусть он и из первой лиги, точно быть не должно. Это финал, только один матч, всякое может случиться", — заявил Шацких. 

Эксперт уверен, что Игорь Костюк сделает ставку на опытных футболистах основного состава. 

Динамо Кубок Украины Максим Шацких
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
