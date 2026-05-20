Бенфика заплатила Реалу за Моуринью большие деньги

Реал согласился заплатить Бенфике большие деньги за Моуринью

Реал согласился заплатить Бенфике большие деньги за Моуринью

Дата публикации 20 мая 2026 11:30
Жозе Моуринью в "Бенфике". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Во время летнего межсезонья в "Бенфике" появится новый главный тренер. Им должен стать Рубен Аморим. Нынешний наставник Жозе Моуринью переходит в мадридский "Реал". 

Для португальского наставника это второй приход в "королевский клуб", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

"Бенфика" провела сезон в чемпионате Португалии без единого поражения. Этого не хватило для того, чтобы финишировать на первом месте. "Орлы" стали третьими и не попали в Лигу чемпионов. Все это не повлияло на решение президента "Реала" Флорентино Переса вернуть в клуб Жозе Моуринью

Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Сколько "Реал" заплатил за тренера 

Неудачный сезон и две тренерский отставки вынудили "бланкос" действовать решительно. "Королевский клуб" заплатил "Бенфике" 3 млн евро за досрочной расторжение контракта с Жозе Моуринью. Детали соглашения тренера с "Реалом" пока не известны. 

Важно упомянуть, что португальский наставник заработал на досрочных расторжениях контрактов со своими клубами больше 100 млн евро за всю карьеру. Например, "Челси" дважды платил ему за уход. Рекордсменом по этому показателю выступает "МЮ", который перевел на счет Жозе Моуринью почти 23 млн евро. А "Челси" во время первого расторжения контракта с тренером заплатил португальцу 20,9 млн евро. Тот же "Реал" платил Моуринью 19,7 млн евро в 2013-м году. Не известно, будет ли подобный пункт в новом контракте тренера с "королевским клубом". 

Реал Мадрид Бенфика Жозе Моуринью
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
