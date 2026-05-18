Романо раскрыл детали возвращения Моуринью в Реал

Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Во время летнего межсезонья в мадридском "Реале" появится третий тренер за календарный год. Жозе Моуринью официально вернется на "Сантьяго Бернабеу". Португальский наставник должен будет решить накопившиеся в раздевалке проблемы.

О деталях будущего назначения Жозе Моуринью написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа покинет клуб после 38-го тура испанской Ла Лиги. Он изначально рассматривался как временный специалист и мог сохранить должность только при условии завоевания трофея, однако "бланкос" это сделать не удалось. Президент клуба Флорентино Перес готов презентовать нового наставника.

Детали контракта Моуринью с "Реалом"

Новый специалист прекрасно знаком со спецификой работы на "Сантьяго Бернабеу". Жозе Моуринью тренировал в "королевском клубе" с 2010 по 2013 годы. Он помог мадридскому "Реалу" стать первым клубом Ла Лиги, который набрал за сезон 100 очков.

Нынешним местом работы 63-летнего специалиста является "Бенфика". Последним трофеем португальца стал Кубок Конференций, который он выиграл вместе с итальянской "Ромой" в сезоне 2021/22. Жозе Моуринью подпишет с "Реалом" контракт сроком на два сезона. За свою карьеру он заработал более 100 млн евро в качестве выплат за досрочное увольнение из клубов, в которых работал.

