Романо розкрив деталі повернення Моурінью в Реал

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Під час літнього міжсезоння в мадридському "Реалі" з'явиться третій тренер за календарний рік. Жозе Моурінью офіційно повернеться на "Сантьяго Бернабеу". Португальський наставник повинен буде розв'язати проблеми, що накопичилися в роздягальні.

Про деталі майбутнього призначення Жозе Моурінью написав авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, повідомляють Новини.LIVE.

Тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа покине клуб після 38-го туру іспанської Ла-Ліги. Його спочатку розглядали як тимчасового фахівця, і він міг зберегти посаду тільки за умови завоювання трофея, проте "бланкос" це зробити не вдалося. Президент клубу Флорентіно Перес готовий презентувати нового наставника.

Емоції Жозе Моурінью. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Деталі контракту Моурінью з "Реалом"

Новий фахівець прекрасно знайомий зі специфікою роботи на "Сантьяго Бернабеу". Жозе Моурінью тренував у "королівському клубі" з 2010 по 2013 роки. Він допоміг мадридському "Реалу" стати першим клубом Ла-Ліги, який набрав за сезон 100 очок.

Нинішнім місцем роботи 63-річного фахівця є "Бенфіка". Останнім трофеєм португальця став Кубок Конференцій, який він виграв разом з італійською "Ромою" в сезоні 2021/22. Жозе Моурінью підпише з "Реалом" контракт терміном на два сезони. За свою кар'єру він заробив понад 100 млн євро як виплати за дострокове звільнення з клубів, у яких працював.

