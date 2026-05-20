Главная Спорт Кто будет новым тренером Трубина и Судакова: есть претендент

Дата публикации 20 мая 2026 10:39
Аморим заменит Моуринью во главе Бенфики
Португальский тренер Рубен Аморим. Фото: Molly Darlington/Getty Images

Руководство португальской "Бенфики" вынуждено искать нового главного тренера. Нынешний наставник команды Жозе Моуринью возвращается в мадридский "Реал". У "орлов" уже есть кандидат на пост нового рулевого. 

"Бенфику" может возглавить бывший тренер "Манчестер Юнайтед", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun

Рубен Аморим является знаковой фигурой в истории "Бенфики". Именно в этом клубе он завершил карьеру игрока. Однако его тренерская деятельность еще не была связана с "орлами". 

"Бенфике" нужен Аморим 

У президента португальского клуба Руи Кошты хорошие отношения с 41-летним наставником. Рубен Аморим положительно зарекомендовал себя в качестве тренера португальских команд. Он выигрывал национальный Кубок с "Брагой" и "Спортингом", с которым также дважды становился чемпионом страны. 

Неудачный этап карьеры в английском "Манчестер Юнайтед" не повлияет на решение "Бенфики". Ожидается, что Рубен Аморим будет официально назначен уже в начале июня. 

Читайте также:

За "Бенфику" продолжат выступать украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, у которого возникли проблемы при Жозе Моуринью. Португальская команда не проигрывала в национальном первенстве в этом сезоне, но заняла только 3 место и не сумела выйти в Лигу чемпионов. 

Напомним, Новини.LIVE писали об интересе к Виктору Цыганкову со стороны известного европейского клуба. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, когда и при каких условиях ветеран Андрей Ярмоленко может вернуться в сборную Украины. 

Бенфика Жозе Моуринью Рубен Аморим
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
