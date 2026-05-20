Головна Спорт Хто буде новим тренером Трубіна та Судакова: є претендент

Дата публікації: 20 травня 2026 10:39
Аморім замінить Моурінью на чолі Бенфіки
Португальський тренер Рубен Аморім. Фото: Molly Darlington/Getty Images

Керівництво португальської "Бенфіки" змушене шукати нового головного тренера. Нинішній наставник команди Жозе Моурінью повертається в мадридський "Реал". У "орлів" уже є кандидат на посаду нового керманича.

"Бенфіку" може очолити колишній тренер "Манчестер Юнайтед", повідомляють Новини.LIVE із посиланням на The Sun.

Рубен Аморім є знаковою фігурою в історії "Бенфіки". Саме в цьому клубі він завершив кар'єру гравця. Однак його тренерська діяльність ще не була пов'язана з "орлами".

"Бенфіці" потрібен Аморім

У президента португальського клубу Руї Кошти хороші стосунки з 41-річним наставником. Рубен Аморім позитивно зарекомендував себе як тренер португальських команд. Він вигравав національний Кубок із "Брагою" та "Спортингом", з яким також двічі ставав чемпіоном країни.

Невдалий етап кар'єри в англійському "Манчестер Юнайтед" не вплине на рішення "Бенфіки". Очікується, що Рубен Аморім буде офіційно призначений уже на початку червня.

За "Бенфіку" продовжать виступати українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, у якого виникли проблеми за Жозе Моурінью. Португальська команда не програвала в національній першості цього сезону, але посіла лише 3 місце і не зуміла вийти в Лігу чемпіонів.

Бенфіка Жозе Моурінью Рубен Аморім
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
