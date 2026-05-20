Циганков може залишити Жирону через загрозу вильоту з Ла Ліги

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Майбутнє українського вінгера Віктора Циганкова в "Жироні" залишається невизначеним. Футболіст може змінити клуб уже під час найближчого літнього трансферного вікна.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Мурата Чолакоглу.

За інформацією джерела, ситуація напряму залежить від підсумків сезону для "Жирони". Якщо каталонський клуб вилетить із Ла Ліги, відхід Циганкова стане одним із найімовірніших сценаріїв.

Головним претендентом на українського футболіста називають турецький "Істанбул Башакшехір". Клуб зі Стамбула нібито вже вивчає можливість підписання одного з лідерів "Жирони" та збірної України.

Також повідомляється, що до турецької команди можуть приєднатися Клаудіо Ечеверрі та Вітор Рейс. Потенційному трансферу може сприяти структура City Football Group, яка має вплив на обидва клуби.

Циганков виступає за "Жирону" з 2023 року та за цей час став одним із ключових футболістів команди. Українець регулярно відзначався результативними діями та допоміг клубу вперше в історії пробитися до Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні "Жирона" бореться за виживання у Ла Лізі. За тур до завершення чемпіонату команда перебуває в зоні вильоту.

Цього сезону в Ла Лізі Циганков забив шість м’ячів та віддав п’ять асистів у 31 матчі. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 15 млн євро.