Мічел піде з Жирони наприкінці сезону: хто замінить тренера

Мічел Санчес під час матчу. Фото: Denis Doyle/Getty Images

Головний тренер іспанської "Жирони" Мічел потрапив у сферу інтересів леверкузенського "Байєра" та амстердамського "Аякса". Німецький клуб розглядає іспанського фахівця як одного з кандидатів на випадок можливої зміни тренера після завершення сезону. У шорт-листі "Байєра" також перебуває наставник "Кристал Пелас" Олівер Гласнер.

Однак пріоритетним варіантом для тренера залишається інший клуб, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Bild.

Паралельно Мічела пов'язують із можливим призначенням в амстердамський "Аякс". Нідерландський клуб готовий довірити іспанцеві перебудову команди після невдалого сезону. Також обговорюється варіант, за якого разом із тренером у новий клуб може перейти український вінгер Віктор Циганков, який виступає за "Жирону".

Мічел не залишиться в Іспанії

Незважаючи на непростий нинішній сезон, робота 50-річного тренера в Іспанії продовжує отримувати високі оцінки. Саме під його керівництвом "Жирона" вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів і довгий час боролася за лідерство в Ла-Лізі. Завдяки атакувальному стилю гри фахівець привернув увагу великих європейських клубів.

Контракт Мічела з "Жироною" діє до літа 2027 року. У нинішньому сезоні команда перебуває на 15 місці в таблиці чемпіонату Іспанії і бореться за виживання. Саме з цієї причини клуб не оголосив про звільнення тренера, який уже домовився з "Аяксом".

Керівництво "Жирони" вже розглядає можливих кандидатів на заміну Мічелу в разі його відходу. Серед основних претендентів називають наставника "Ельче" Едера Сарабію, а також тренера французької "Тулузи" Карлеса Мартінеса. Обидва фахівці дотримуються атакувального стилю гри, який близький до нинішньої філософії каталонського клубу.

