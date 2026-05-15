Головна Спорт У Циганкова і Ваната буде новий тренер у Жироні

Дата публікації: 15 травня 2026 18:27
Мічел піде з Жирони наприкінці сезону: хто замінить тренера
Мічел Санчес під час матчу. Фото: Denis Doyle/Getty Images

Головний тренер іспанської "Жирони" Мічел потрапив у сферу інтересів леверкузенського "Байєра" та амстердамського "Аякса". Німецький клуб розглядає іспанського фахівця як одного з кандидатів на випадок можливої зміни тренера після завершення сезону. У шорт-листі "Байєра" також перебуває наставник "Кристал Пелас" Олівер Гласнер.

Однак пріоритетним варіантом для тренера залишається інший клуб, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Bild.

Паралельно Мічела пов'язують із можливим призначенням в амстердамський "Аякс". Нідерландський клуб готовий довірити іспанцеві перебудову команди після невдалого сезону. Також обговорюється варіант, за якого разом із тренером у новий клуб може перейти український вінгер Віктор Циганков, який виступає за "Жирону".

Мічел не залишиться в Іспанії

Незважаючи на непростий нинішній сезон, робота 50-річного тренера в Іспанії продовжує отримувати високі оцінки. Саме під його керівництвом "Жирона" вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів і довгий час боролася за лідерство в Ла-Лізі. Завдяки атакувальному стилю гри фахівець привернув увагу великих європейських клубів.

Контракт Мічела з "Жироною" діє до літа 2027 року. У нинішньому сезоні команда перебуває на 15 місці в таблиці чемпіонату Іспанії і бореться за виживання. Саме з цієї причини клуб не оголосив про звільнення тренера, який уже домовився з "Аяксом".

Керівництво "Жирони" вже розглядає можливих кандидатів на заміну Мічелу в разі його відходу. Серед основних претендентів називають наставника "Ельче" Едера Сарабію, а також тренера французької "Тулузи" Карлеса Мартінеса. Обидва фахівці дотримуються атакувального стилю гри, який близький до нинішньої філософії каталонського клубу.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення продовжити контракт із тренером Ігорем Костюком.

Також стало відомо, чому насправді Олексій Гуцуляк вирішив залишитися в "Поліссі" замість трансферу в європейську команду.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
