Главная Спорт У Цыганкова и Ваната будет новый тренер в Жироне

У Цыганкова и Ваната будет новый тренер в Жироне

Дата публикации 15 мая 2026 18:27
Мичел уйдет из Жироны в конце сезона: кто заменит тренера
Мичел Санчес во время матча. Фото: Denis Doyle/Getty Images

Главный тренер испанской "Жироны" Мичел попал в сферу интересов леверкузенского "Байера" и амстердамского "Аякса". Немецкий клуб рассматривает испанского специалиста как одного из кандидатов на случай возможной смены тренера после завершения сезона. В шорт-листе "Байера" также находится наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер.

Однако приоритетным вариантом для тренера остается другой клуб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild

Параллельно Мичела связывают с возможным назначением в амстердамский "Аякс".Нидерландский клуб готов доверить испанцу перестройку команды после неудачного сезона. Также обсуждается вариант, при котором вместе с тренером в новый клуб может перейти украинский вингер Виктор Цыганков, выступающий за "Жирону".

Мичел не останется в Испании 

Несмотря на непростой нынешний сезон, работа 50-летнего тренера в Испании продолжает получать высокие оценки. Именно под его руководством "Жирона" впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов и долгое время боролась за лидерство в Ла Лиге. Благодаря атакующему стилю игры специалист привлек внимание крупных европейских клубов.

Контракт Мичела с "Жироной" действует до лета 2027 года. В нынешнем сезоне команда находится на 15 месте в таблице чемпионата Испании и борется за выживание. Именно по этой причине клуб не объявил об уходе тренера, который уже договорился с "Аяксом". 

Руководство "Жироны" уже рассматривает возможных кандидатов на замену Мичелу в случае его ухода. Среди основных претендентов называют наставника "Эльче" Эдера Сарабию, а также тренера французской "Тулузы" Карлеса Мартинеса. Оба специалиста придерживаются атакующего стиля игры, который близок нынешней философии каталонского клуба.

Напомним, руководство киевского "Динамо" приняло решение продлить контракт с тренером Игорем Костюком. 

Также стало известно, почему на самом деле Алексей Гуцуляк решил остаться в "Полесье" вместо трансфера в европейскую команду. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
