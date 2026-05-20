КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес

Главная Спорт Цыганков стал целью клуба из Турецкой Суперлиги

Цыганков стал целью клуба из Турецкой Суперлиги

Дата публикации 20 мая 2026 07:25
Цыганков может покинуть Жирону из-за угрозы вылета из Ла Лиги
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова в "Жироне" остается неопределенным. Футболист может сменить клуб уже во время ближайшего летнего трансферного окна.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Мурата Чолакоглу.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Цыганков может покинуть "Жирону"

По информации источника, ситуация напрямую зависит от итогов сезона для "Жироны". Если каталонский клуб вылетит из Ла Лиги, уход Цыганкова станет одним из самых вероятных сценариев.

Главным претендентом на украинского футболиста называют турецкий "Истанбул Башакшехир". Клуб из Стамбула якобы уже изучает возможность подписания одного из лидеров "Жироны" и сборной Украины.

Также сообщается, что к турецкой команде могут присоединиться Клаудио Эчеверри и Витор Рейс. Потенциальному трансферу может способствовать структура City Football Group, которая имеет влияние на оба клуба.

Цыганков выступает за "Жирону" с 2023 года и за это время стал одним из ключевых футболистов команды. Украинец регулярно отличался результативными действиями и помог клубу впервые в истории пробиться в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне "Жирона" борется за выживание в Ла Лиге. За тур до завершения чемпионата команда находится в зоне вылета.

В этом сезоне в Ла Лиге Цыганков забил шесть мячей и отдал пять ассистов в 31 матче. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 15 млн евро.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
