Моуринью заработал больше 100 млн евро на досрочных увольнениях

Тренер Жозе Моуринью перед уходом из "Ромы". Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Португальский тренер Жозе Моуринью получил большие отступные за досрочное расторжение контракта с итальянским футбольным клубом "Рома". Специалист установил историческое достижение.

Моуринью уже не в первый раз заработал огромные деньги за уход из команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

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Контракт Жозе Моуринью с "Ромой" был рассчитан до лета 2024 года. Однако стороны договорились о досрочном расторжении соглашения. Португальский специалист уже попрощался с командой и уехал из Рима за полгода до конца контракта. При этом "Рома" заплатила 60-летнему тренеру девять миллионов евро отступных.

Сколько заработал Моуринью

Португальский тренер привык получать огромные деньги за досрочные уходы из клубов. Согласно подсчетам, Жозе Моуринью получил таким образом больше 100 млн евро.

Перед "Ромой" португалец работал в английском "Тоттенхэме", который тренер возглавил в 2019 году. Соглашение было рассчитано на четыре года, но уже в 2021 году наставник уехал из Лондона. Руководство "шпор" попросило его завершить работу с командой. В качестве компенсации тренеру заплатили 15 млн евро.

Жозе Моуринью во время матча. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В целом до "Ромы" Моуринью заработал на досрочном расторжении контрактов 107 млн долларов. После увольнения из "Челси" в 2007 году ему выплатили 18 млн фунтов (рекорд клуба. — Ред.). Второй уход из лондонского клуба в 2015 году помог тренеру стать богаче на 12,5 млн фунтов. "Манчестер Юнайтед" выплатил наставнику 15 млн в 2018 году.

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