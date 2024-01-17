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Моурінью заробив понад 100 млн євро на дострокових звільненнях

17 січня 2024 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Моурінью заробив понад 100 млн євро на дострокових звільненнях
Тренер Жозе Моурінью перед звільненням із "Роми". Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський тренер Жозе Моурінью отримав великі відступні за дострокове розірвання контракту з італійським футбольним клубом "Рома". Фахівець установив історичне досягнення.

Моурінью вже не вперше заробив величезні гроші за вихід з команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

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Контракт Жозе Моурінью з "Ромою" було розраховано до літа 2024 року. Проте сторони домовилися про дострокове розірвання угоди. Португальський фахівець уже попрощався з командою та виїхав із Риму за пів року до кінця контракту. При цьому "Рома" заплатила 60-річному тренеру дев'ять мільйонів відступних євро.

Скільки заробив Моурінью

Португальський тренер звик отримувати величезні гроші за дострокові відходи з клубів. Згідно з підрахунками, Жозе Моурінью отримав таким чином понад 100 млн євро.

Перед "Ромою" португалець працював в англійському "Тоттенгемі", який тренер очолив у 2019 році. Угода була розрахована на чотири роки, але вже у 2021 році наставник виїхав із Лондона. Керівництво "шпор" попросило його завершити роботу із командою. Як компенсацію тренеру заплатили 15 млн євро.

Жозе Моуріньйо
Жозе Моурінью під час матчу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Загалом до "Роми" Моурінью заробив на достроковому розірванні контрактів 107 млн доларів. Після звільнення з "Челсі" у 2007 році йому виплатили 18 млн фунтів (рекорд клубу. — Ред.). Другий вихід з лондонського клубу у 2015 році допоміг тренеру стати багатшим на 12,5 млн фунтів. "Манчестер Юнайтед" виплатив наставнику 15 млн у 2018 році.

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спорт
футбол
Жозе Моурінью
тренер
ФК Рома (Рим)

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