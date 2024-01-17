Моурінью заробив понад 100 млн євро на дострокових звільненнях
Португальський тренер Жозе Моурінью отримав великі відступні за дострокове розірвання контракту з італійським футбольним клубом "Рома". Фахівець установив історичне досягнення.
Моурінью вже не вперше заробив величезні гроші за вихід з команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.
Контракт Жозе Моурінью з "Ромою" було розраховано до літа 2024 року. Проте сторони домовилися про дострокове розірвання угоди. Португальський фахівець уже попрощався з командою та виїхав із Риму за пів року до кінця контракту. При цьому "Рома" заплатила 60-річному тренеру дев'ять мільйонів відступних євро.
Скільки заробив Моурінью
Португальський тренер звик отримувати величезні гроші за дострокові відходи з клубів. Згідно з підрахунками, Жозе Моурінью отримав таким чином понад 100 млн євро.
Перед "Ромою" португалець працював в англійському "Тоттенгемі", який тренер очолив у 2019 році. Угода була розрахована на чотири роки, але вже у 2021 році наставник виїхав із Лондона. Керівництво "шпор" попросило його завершити роботу із командою. Як компенсацію тренеру заплатили 15 млн євро.
Загалом до "Роми" Моурінью заробив на достроковому розірванні контрактів 107 млн доларів. Після звільнення з "Челсі" у 2007 році йому виплатили 18 млн фунтів (рекорд клубу. — Ред.). Другий вихід з лондонського клубу у 2015 році допоміг тренеру стати багатшим на 12,5 млн фунтів. "Манчестер Юнайтед" виплатив наставнику 15 млн у 2018 році.
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