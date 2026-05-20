Бенфіка заплатила Реалу за Моурінью великі гроші

Реал погодився заплатити Бенфіці великі гроші за Моурінью

Реал погодився заплатити Бенфіці великі гроші за Моурінью

Дата публікації: 20 травня 2026 11:30
Жозе Моурінью в "Бенфіці". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Під час літнього міжсезоння в "Бенфіці" з'явиться новий головний тренер. Ним має стати Рубен Аморім. Нинішній наставник Жозе Моурінью переходить у мадридський "Реал".

Для португальського наставника це другий прихід у "королівський клуб", повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Diario AS.

"Бенфіка" провела сезон у чемпіонаті Португалії без жодної поразки. Цього не вистачило для того, щоб фінішувати на першому місці. "Орли" стали третіми і не потрапили до Ліги чемпіонів. Усе це не вплинуло на рішення президента "Реала" Флорентіно Переса повернути в клуб Жозе Моурінью.

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Скільки "Реал" заплатив за тренера

Невдалий сезон та дві тренерські відставки змусили "бланкос" діяти рішуче. "Королівський клуб" заплатив "Бенфіці" 3 млн євро за дострокове розірвання контракту з Жозе Моурінью. Деталі угоди тренера з "Реалом" поки що не відомі.

Важливо згадати, що португальський наставник заробив на дострокових розірваннях контрактів зі своїми клубами понад 100 млн євро за всю кар'єру. Наприклад, "Челсі" двічі платив йому за відхід. Рекордсменом за цим показником виступає "МЮ", який перевів на рахунок Жозе Моурінью майже 23 млн євро. А "Челсі" під час першого розірвання контракту з тренером заплатив португальцю 20,9 млн євро. Той самий "Реал" платив Моурінью 19,7 млн євро у 2013-му році. Не відомо, чи буде подібний пункт у новому контракті тренера з "королівським клубом".

Реал Мадрид Бенфіка Жозе Моурінью
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
