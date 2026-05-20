Буяльський став головним героєм Динамо у фіналі Кубка України

У фіналі Кубка України у Львові київське "Динамо" зіграло з ФК "Чернігів". У цьому протистоянні був фаворит, але він зіткнувся із серйозними проблемами. Аутсайдер завдав неприємностей "біло-синім".

Футболісти з Першої ліги не збиралися відсиджуватися в обороні, повідомляють Новини.LIVE.

Ігор Костюк не здивував стартовим складом "Динамо". У ньому не було Андрія Ярмоленка, але вийшов Матвій Пономаренко, який одужав. До заявки столичної команди не потрапили Кабаєв, Дубінчак, Тіаре, Редушко, Ігнатенко, Тімчик і Бленуце.

"Чернігів" небезпечно атакував

Суперники розпочали поєдинок на високих швидкостях. Всупереч очікуванням, команда Валерія Чорного не прагнула проводити час на своїй половині поля та намагалася контратакувати. Сам тренер перед стартовим свистком був змушений пересісти на трибуну. Причина полягала в тому, що його дискваліфікація після матчу Першої Ліги з "Чорноморцем" поширювалася і на Кубок України.

"Динамівці" переводами м'яча з флангу на фланг і шукали слабкі місця в обороні суперника. Буяльський, Шола, Пономаренко та Караваєв змарнували кілька нагод забити, а Бражко влучив у поперечину. І все ж капітан "Динамо" Віталій Буяльський зумів переграти голкіпера "Чернігова" після багатоходової комбінації "біло-синіх" та відскоку м'яча, 0:1!

Але номінальні господарі поля зуміли відігратися. Шапаренко порушив правила на своїй половині поля. Пішов навіс до воріт Нещерета, де захисник "Чернігова" Романенко завдав точного удару головою, 1:1! Перед перервою команда Чорного не реалізувала шикарний момент. Безбородько вибіг на ударну позицію за місцем лівого інсайда, але не влучив у порожній дальній кут воріт "Динамо".

У другому таймі картина матчу не змінилася. Гості зуміли знову вийти вперед уже на 52-й хвилині. Караваєв прострілив із правого флангу, Шапаренко п'ятою перевів м'яч у центр воротарського, де Пономаренко відкотив м'яч на Буяльського. Капітан "біло-синіх" завдав точного удару низом у кут воріт, 1:2!

Ефектну крапку в матчі поставив Андрій Ярмоленко, який вийшов на поле в другому таймі. Він отримав м'яч на правому краю штрафного суперника, легко взяв гору над захисником, обігрався з Герреро та завдав точного удару, 1:3!

"Динамо" завоювало Кубок України сезону 2025/26, а з ним і путівку до кваліфікаційного раунду Ліги Європи. "Чернігів" відчайдушно бився в цьому поєдинку, але різниця в класі команд позначилася на підсумковому результаті.

"Чернігів" — "Динамо" — 1:3 (1:1)

Голи: Романенко, 34 — Буяльський, 26, 52; Ярмоленко, 69.

