Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Досвідченого футболіста Динамо прооперують у Німеччині

Досвідченого футболіста Динамо прооперують у Німеччині

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 15:53
Гравця Динамо прооперують у день фіналу Кубка України
Владислав Кабаєв у збірній України. Фото: УАФ

Досвідчений футболіст київського "Динамо" та збірної України Владислав Кабаєв перенесе операцію. Для цього півзахисник вирушив до Німеччини. Він уже понад місяць не грає за "біло-синіх".

Кабаєв спробує відновитися до підготовки команди до нового сезону, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Тренерський штаб Ігоря Костюка не зможе розраховувати на 30-річного Владислава Кабаєва у фіналі Кубка України. Поєдинок "Динамо" з "Черніговом" відбудеться в середу, 20 травня, о 18:00. У "біло-синіх" є кадрові втрати перед цим протистоянням.

Коли Кабаєв повернеться на поле

Досвідчений футболіст отримав травму гомілкостопа ще 17 квітня в матчі проти "Зорі". Владиславу Кабаєву належить операція, яку футболіст "Динамо" перенесе в день фіналу Кубка України. На хавбека чекає хірургічна чистка гомілкостопа.

Очікується, що Кабаєв повернеться на поле влітку, коли київське "Динамо" почне підготовку до нового сезону. У рамках нинішньої кампанії Владислав зіграв у всіх турнірах 25 поєдинків, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про прогноз Мирона Маркевича на фінальний поєдинок Кубка України.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що на полі може з'явитися гравець "біло-синіх", які пропустив кілька матчів через травму.

Динамо Владислав Кабаєв Кубок України
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації