Гравця Динамо прооперують у день фіналу Кубка України

Владислав Кабаєв у збірній України. Фото: УАФ

Досвідчений футболіст київського "Динамо" та збірної України Владислав Кабаєв перенесе операцію. Для цього півзахисник вирушив до Німеччини. Він уже понад місяць не грає за "біло-синіх".

Кабаєв спробує відновитися до підготовки команди до нового сезону, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Тренерський штаб Ігоря Костюка не зможе розраховувати на 30-річного Владислава Кабаєва у фіналі Кубка України. Поєдинок "Динамо" з "Черніговом" відбудеться в середу, 20 травня, о 18:00. У "біло-синіх" є кадрові втрати перед цим протистоянням.

Коли Кабаєв повернеться на поле

Досвідчений футболіст отримав травму гомілкостопа ще 17 квітня в матчі проти "Зорі". Владиславу Кабаєву належить операція, яку футболіст "Динамо" перенесе в день фіналу Кубка України. На хавбека чекає хірургічна чистка гомілкостопа.

Очікується, що Кабаєв повернеться на поле влітку, коли київське "Динамо" почне підготовку до нового сезону. У рамках нинішньої кампанії Владислав зіграв у всіх турнірах 25 поєдинків, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

