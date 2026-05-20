Сабо назвав гравця Динамо, який стане хорошим тренером

Екснаставник збірної України Йожеф Сабо не вважає "Чернігів" гідним суперником для "Динамо". Ці команди зустрінуться у фіналі Кубка України. Експерт вважає, що буде гра в одні ворота.

Сабо напророкував легку перемогу "біло-синім" і розповів про проблеми команди, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Український футбол".

Йожеф Сабо вважає нинішній склад "Динамо" слабким, але впевнений, що навіть цього вистачить для завоювання Кубка України. Колишньому тренеру не подобається футбол, у який грає "Чернігів". Він вважає, що цій команді пощастило обіграти "Металіст 1925" і вийти у фінал турніру.

На думку фахівця, "Чернігів" зосередиться на грі в обороні і тягнутиме час до серії пенальті. При цьому гра пройде в одні ворота, "Динамо" може перемогти з великим рахунком. При цьому Сабо впевнений, що навіть завоювання Кубка України не допоможе скрасити невдалий для "біло-синіх" сезон.

Лідер і майбутній тренер у "Динамо"

Йожеф Сабо чекає появи Андрія Ярмоленка на полі з перших хвилин поєдинку. Експерт вважає, що ветеран зможе відіграти на високому рівні близько 70 хвилин матчу.

"Ярмоленко вже майже головний тренер команди, Костюк має менший вплив. Думаю, часто Андрій уже визначає склад на гру і особливо виходити йому самому на поле чи ні", — заявив Сабо.

