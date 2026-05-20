Сабо назвал игрока Динамо, который станет хорошим тренером

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо не считает "Чернигов" достойным соперником для "Динамо". Эти команды встретятся в финале Кубка Украины. Эксперт считает, что будет игра в одни ворота.

Сабо предрек легкую победу "бело-синим" и рассказал о проблемах команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Йожеф Сабо считает нынешний состав "Динамо" слабым, но уверен, что даже этого хватит для завоевания Кубка Украины. Бывшему тренеру не нравится футбол, в который играет "Чернигов". Он считает, что этой команде повезло обыграть "Металлист 1925" и выйти в финал турнира.

По мнению специалиста, "Чернигов" сосредоточится на игре в обороне и будет тянуть время до серии пенальти. При этом игра пройдет в одни ворота, "Динамо" может победить с крупным счетом. При этом Сабо уверен, что даже завоевание Кубка Украины не поможет скрасить неудачный для "бело-синих" сезон.

Лидер и будущий тренер в "Динамо"

Йожеф Сабо ждет появления Андрея Ярмоленко на поле с первых минут поединка. Эксперт считает, что ветеран сможет отыграть на высоком уровне около 70 минут матча.

"Ярмоленко уже почти главный тренер команды, Костюк имеет меньшее влияние. Думаю, часто Андрей уже определяет состав на игру и особенно выходить ему самому на поле или нет", — заявил Сабо.

