Игрока Динамо прооперируют в день финала Кубка Украины

Владислав Кабаев в сборной Украины. Фото: УАФ

Опытный футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Кабаев перенесет операцию. Для этого полузащитник отправился в Германию. Он уже больше месяца не играет за "бело-синих".

Кабаев попробует восстановиться до подготовки команды к новому сезону, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Тренерский штаб Игоря Костюка не сможет рассчитывать на 30-летнего Владислава Кабаева в финале Кубка Украины. Поединок "Динамо" с "Черниговом" состоится в среду, 20 мая, в 18:00. У "бело-синих" есть кадровые потери перед этим противостоянием.

Когда Кабаев вернется на поле

Опытный футболист получил травму голеностопа еще 17 апреля в матче против "Зари". Владиславу Кабаеву предстоит операция, которую футболист "Динамо" перенесет в день финала Кубка Украины. Хавбеку предстоит хирургическая чистка голеностопа.

Ожидается, что Кабаев вернется на поле летом, когда киевское "Динамо" начнет подготовку к новому сезону. В рамках нынешней кампании Владислав сыграл во всех турнирах 25 поединков, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

