Брат Шумахера одружиться з чоловіком — що відомо про весілля експілота Формули-1

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер, який є молодшим братом семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера, готується до весілля зі своїм партнером Етьєном Буске-Кассанем. Урочистості пройдуть у французькому Сен-Тропе та триватимуть три дні.

Ральф, якому наразі 50 років, та його 36-річний партнер Етьєн Буске-Кассань дали спільне інтерв’ю напередодні виходу документального серіалу "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja". У проєкті пара розповість про своє життя, стосунки і підготовку до весілля.

За словами Етьєна Буске-Кассаня, ідея офіційно оформити стосунки виникла не одразу. Він зізнався, що друзі постійно запитували пару про весілля, після чого пара повернулася до цієї теми.

"Ми завжди говорили про весілля і навіть призначали дату, але потім просто забули про цю ідею", — сказав партнер Шумахера.

Ральф зазначив, що романтичної пропозиції у класичному стилі між ними не було.

"Це не означає, що це не романтично, але ніхто не ставав на одне коліно", — розповів експілот.

Під час святкування знімальні групи постійно супроводжуватимуть пару. За словами Шумахера, вони погодилися на зйомки, щоб показати своє реальне життя та спробувати зруйнувати певні стереотипи у суспільстві.

У Формулі-1 Ральф виступав із 1997 по 2007 рік та за цей час здобув шість перемог на етапах Гран-прі.

Раніше Ральф був одружений із Корою Шумахер. У колишнього подружжя є спільний син. Про свої стосунки з Етьєном він публічно повідомив два роки тому.

Відомо, що Буске-Кассань раніше займався політикою у Франції та був пов’язаний із правими політичними силами. Водночас сам Ральф наголошує, що намагається дистанціюватися від політичних тем.

