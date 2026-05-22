Головна Спорт Експілот Формули-1 Ральф Шумахер одружиться на чоловікові

Експілот Формули-1 Ральф Шумахер одружиться на чоловікові

Дата публікації: 22 травня 2026 06:25
Брат Шумахера одружиться з чоловіком — що відомо про весілля експілота Формули-1
Ральф Шумахер з нареченим. Фото: instagram.com/ralfschumacher_rsc

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер, який є молодшим братом семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера, готується до весілля зі своїм партнером Етьєном Буске-Кассанем. Урочистості пройдуть у французькому Сен-Тропе та триватимуть три дні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DW.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брат Міхаеля Шумахера одружиться з партнером

Ральф, якому наразі 50 років, та його 36-річний партнер Етьєн Буске-Кассань дали спільне інтерв’ю напередодні виходу документального серіалу "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja". У проєкті пара розповість про своє життя, стосунки і підготовку до весілля.

За словами Етьєна Буске-Кассаня, ідея офіційно оформити стосунки виникла не одразу. Він зізнався, що друзі постійно запитували пару про весілля, після чого пара повернулася до цієї теми.

Ральф Шумахер з нареченим. Фото: instagram.com/ralfschumacher_rsc

"Ми завжди говорили про весілля і навіть призначали дату, але потім просто забули про цю ідею", — сказав партнер Шумахера.

Ральф зазначив, що романтичної пропозиції у класичному стилі між ними не було.

"Це не означає, що це не романтично, але ніхто не ставав на одне коліно", — розповів експілот.

Під час святкування знімальні групи постійно супроводжуватимуть пару. За словами Шумахера, вони погодилися на зйомки, щоб показати своє реальне життя та спробувати зруйнувати певні стереотипи у суспільстві.

У Формулі-1 Ральф виступав із 1997 по 2007 рік та за цей час здобув шість перемог на етапах Гран-прі.

Раніше Ральф був одружений із Корою Шумахер. У колишнього подружжя є спільний син. Про свої стосунки з Етьєном він публічно повідомив два роки тому.

Відомо, що Буске-Кассань раніше займався політикою у Франції та був пов’язаний із правими політичними силами. Водночас сам Ральф наголошує, що намагається дистанціюватися від політичних тем.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
