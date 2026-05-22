Брат Шумахера женится на муже — что известно о свадьбе экспилота Формулы-1

Ральф Шумахер з женихом. Фото: instagram.com/ralfschumacher_rsc

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, который является младшим братом семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, готовится к свадьбе со своим партнером Этьеном Буске-Кассанем. Торжества пройдут во французском Сен-Тропе и продлятся три дня.

Ральф, которому сейчас 50 лет, и его 36-летний партнер Этьен Буске-Кассань дали совместное интервью накануне выхода документального сериала "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja". В проекте пара расскажет о своей жизни, отношениях и подготовке к свадьбе.

По словам Этьена Буске-Кассаня, идея официально оформить отношения возникла не сразу. Он признался, что друзья постоянно спрашивали пару о свадьбе, после чего пара вернулась к этой теме.

"Мы всегда говорили о свадьбе и даже назначали дату, но потом просто забыли об этой идее", — сказал партнер Шумахера.

Ральф отметил, что романтического предложения в классическом стиле между ними не было.

"Это не значит, что это не романтично, но никто не становился на одно колено", — рассказал экспилот.

Во время празднования съемочные группы будут постоянно сопровождать пару. По словам Шумахера, они согласились на съемки, чтобы показать свою реальную жизнь и попытаться разрушить определенные стереотипы в обществе.

В Формуле-1 Ральф выступал с 1997 по 2007 год и за это время одержал шесть побед на этапах Гран-при.

Ранее Ральф был женат на Коре Шумахер. У бывших супругов есть общий сын. О своих отношениях с Этьеном он публично сообщил два года назад.

Известно, что Буске-Кассань ранее занимался политикой во Франции и был связан с правыми политическими силами. В то же время сам Ральф отмечает, что старается дистанцироваться от политических тем.

