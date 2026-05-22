Турки поделился информацией о следующем бое Усика

Дата публикации 22 мая 2026 10:01
Турки удивил выбором нового места для боя Усика
Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик готовится к защите сразу трех поясов. Его соперником станет кикбоксер Рико Верхувен. Это так называемый кроссовер-бой, в котором встретятся представители разных видов спорта. 

Однако уже готовится новый поединок для украинского боксера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на DAZN

Советник при королевской канцелярии в ранге министра и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который является главным организатором боев современности, сделал заявление о следующем поединке украинского боксера. В будущем Александра Усика ждет как минимум еще одно знаковое противостояние. 

Турки Аль аш-Шейх
Эдди Хирн (слева) и Турки Аль аш-Шейх. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Что известно о следующем бое Усика 

Украинец неоднократно говорил, что до завершения профессиональной карьеры ему осталось провести 2-3 поединка. Косвенно эту информацию подтвердил и Турки Аль аш-Шейх. Он заявил, что уже идет подготовка организации нового боя несмотря на то, что команда Александра Усика пока не хочет это подтверждать. 

"Хочу открыть небольшой секрет. Прямо сейчас мы планируем нечто невероятное. Это произойдет в Стамбуле рядом с Айя-София (Собор Святой Софии — Ред.). Власти Стамбула помогают в организации", — сообщил Турки. 

Следующим соперником украинского чемпиона может стать Агит Кабайел. Он уже давно ждет шанс сразиться с Александром Усиком в бою за все чемпионские пояса. 

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
