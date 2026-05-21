Ибрагимович может провести бой против Тайсона Фьюри

Ибрагимович может провести бой против Тайсона Фьюри

Дата публикации 21 мая 2026 21:29
Ибрагимович намекнул на бой с Фьюри после битвы взглядов
Златан Ибрагимович и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/zlatan/

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович намекнул на возможный боксерский поединок с Тайсоном Фьюри. Швед провел битву взглядов с британским экс-чемпионом мира в супертяжелом весе и опубликовал совместные фото.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Златана.

Ибрагимович опубликовал в соцсетях фото с Фьюри и написал, что поединок якобы должен состояться 1 августа в Дублине.

"Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине, Ирландия. Сделаем бокс снова большим", — написал шведский футболист.

Официального подтверждения проведения поединка пока нет. В то же время публикация быстро стала популярной среди болельщиков бокса и футбола.

Фьюри провел 38 профессиональных поединков, одержав 35 побед, из которых 24 - нокаутом. Также британец имеет два поражения от Александра Усика и одну ничью.

Златан завершил карьеру футболиста в 2023 году. За свою карьеру он выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Последним клубом шведа стал "Милан", где после завершения карьеры он остался работать функционером.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
