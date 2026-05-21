Ібрагімович натякнув на бій із Ф’юрі після битви поглядів

Златан Ібрагімовіч та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/zlatan/

Колишній нападник збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович натякнув на можливий боксерський поєдинок із Тайсоном Ф’юрі. Швед провів битву поглядів із британським ексчемпіоном світу у надважкій вазі та опублікував спільні фото.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Златана.

Златан Ібрагімовіч та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/zlatan/

Ібрагімович натякнув на бій із Ф’юрі

Ібрагімович опублікував у соцмережах фото з Ф’юрі та написав, що поєдинок нібито має відбутися 1 серпня у Дубліні.

"Термінові новини! Бій відбудеться 1 серпня в Дубліні, Ірландія. Зробімо бокс знову великим", — написав шведський футболіст.

Офіційного підтвердження проведення поєдинку наразі немає. Водночас публікація швидко стала популярною серед уболівальників боксу та футболу.

Читайте також:

Ф’юрі провів 38 професійних поєдинків, здобувши 35 перемог, із яких 24 — нокаутом. Також британець має дві поразки від Олександра Усика та одну нічию.

Златан завершив кар’єру футболіста у 2023 році. За свою кар’єру він виступав за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" та "Лос-Анджелес Гелаксі".

Останнім клубом шведа став "Мілан", де після завершення кар’єри він залишився працювати функціонером.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нову фотосесію Катерини Усик, яка знову опинилася у центрі уваги шанувальників.

Крім того, Новини.LIVE писав, що футболіст "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував інформацію про свій можливий трансфер до "Шахтаря".