Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ібрагімовіч може провести бій проти Тайсона Ф'юрі

Ібрагімовіч може провести бій проти Тайсона Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 21:29
Ібрагімович натякнув на бій із Ф’юрі після битви поглядів
Златан Ібрагімовіч та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/zlatan/

Колишній нападник збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович натякнув на можливий боксерський поєдинок із Тайсоном Ф’юрі. Швед провів битву поглядів із британським ексчемпіоном світу у надважкій вазі та опублікував спільні фото.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Златана.

Златан Ибрагимович и Тайсон Фьюрі
Златан Ібрагімовіч та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/zlatan/

Ібрагімович натякнув на бій із Ф’юрі

Ібрагімович опублікував у соцмережах фото з Ф’юрі та написав, що поєдинок нібито має відбутися 1 серпня у Дубліні.

"Термінові новини! Бій відбудеться 1 серпня в Дубліні, Ірландія. Зробімо бокс знову великим", — написав шведський футболіст.

Офіційного підтвердження проведення поєдинку наразі немає. Водночас публікація швидко стала популярною серед уболівальників боксу та футболу.

Читайте також:

Ф’юрі провів 38 професійних поєдинків, здобувши 35 перемог, із яких 24 — нокаутом. Також британець має дві поразки від Олександра Усика та одну нічию.

Златан завершив кар’єру футболіста у 2023 році. За свою кар’єру він виступав за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" та "Лос-Анджелес Гелаксі".

Останнім клубом шведа став "Мілан", де після завершення кар’єри він залишився працювати функціонером.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нову фотосесію Катерини Усик, яка знову опинилася у центрі уваги шанувальників.

Крім того, Новини.LIVE писав, що футболіст "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував інформацію про свій можливий трансфер до "Шахтаря".

Тайсон Ф'юрі Златан Ібрагімович професійний бокс
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації