Забарного хоче підписати відомий європейський гранд

Забарного хоче підписати відомий європейський гранд

Дата публікації: 22 травня 2026 12:37
ПСЖ відповів на запит Реала про трансфер Забарного
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Вихованець київського "Динамо" Ілля Забарний опинився на радарі у мадридського "Реала". Іспанський клуб готується до серйозної роботи на літньому трансферному ринку. "Бланкос" хочуть зміцнити лінію оборони.

У Забарного вийшов неоднозначний сезон у "ПСЖ", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Португальський тренер Жозе Моурінью готується очолити мадридський "Реал". Перед поверненням до "королівського клубу" він передав Флорентіну Пересу список із гравцями, яких треба пописати. Серед них опинився й Ілля Забарний.

Французький "ПСЖ" не планує продавати 23-річного гравця. Про оренду теж не йдеться. У французькому клубі розраховують, що Забарний отримуватиме більше ігрового часу. У команді задоволені прогресом Іллі.

Сезон Забарного в "ПСЖ"

Кампанія 2025/26 не стала тріумфальною для українського гравця попри те, що його команда стала чемпіоном Франції та може перемогти у фіналі Ліги чемпіонів. Забарний провів 36 матчів у всіх турнірах і забив гол.

Однак йому не вдалося стати основним футболістом "ПСЖ". Після деяких матчів на адресу Забарного лунала нищівна критика з боку журналістів, але не тренера. Луїс Енріке повністю задоволений ходом адаптації Іллі Забарного в команді.

ПСЖ Реал Мадрид Ілля Забарний
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
