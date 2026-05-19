Головна Спорт Луїс Енріке вирішив долю Іллі Забарного в ПСЖ

Луїс Енріке вирішив долю Іллі Забарного в ПСЖ

Дата публікації: 19 травня 2026 13:26
Луїс Енріке високо оцінює потенціал Забарного в ПСЖ
Ілля Забарний перед грою. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке не збирається відмовлятися від послуг Іллі Забарного. Іспанський фахівець задоволений роботою гравця збірної України. Наставник вірить у потенціал захисника.

Французький клуб збирається залишити Забарного, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

Ілля Забарний перейшов у "ПСЖ" з англійського "Борнмута" в серпні 2025 року за 63 млн євро. Висока сума відступних та невпевнена гра футболіста збірної України в першому сезоні за французьку команду призвели до того, що місцеві журналісти почали регулярно критикувати захисника. Однак це не вплинуло на його статус у Парижі.

Що Луїс Енріке думає про Забарного

Український журналіст Дмитро Шпирко з посиланням на джерела в клубі повідомив, що Луїс Енріке задоволений тим, як проходить адаптація гравця в команді. Перший сезон Іллі Забарного в "ПСЖ" визнано задовільним, тренер ним задоволений.

Незважаючи на критику в ЗМІ, Луїс Енріке не збирається відмовлятися від гравця збірної України або віддавати його в оренду. Уже наступного сезону, коли з "ПСЖ" піде капітан Маркіньос, Ілля Забарний отримуватиме більше ігрової практики.

У сезоні 2025/26 вихованець київського "Динамо" провів за "ПСЖ" 36 поєдинків у всіх турнірах та забив 1 гол.

Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
