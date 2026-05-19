Луис Энрике высоко оценивает потенциал Забарного в ПСЖ

Илья Забарный перед игрой. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не собирается отказываться от услуг Ильи Забарного. Испанский специалист доволен работой игрока сборной Украины. Наставник верит в потенциал защитника.

Французский клуб собирается оставить Забарного, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

Илья Забарный перешел в "ПСЖ" из английского "Борнмута" в августе 2025 года за 63 млн евро. Высокая сумма отступных и неуверенная игра футболиста сборной Украины в первом сезоне за французскую команду привели к тому, что местные журналисты начали регулярно критиковать защитника. Однако это не повлияло на его статус в Париже.

Что Луис Энрике думает о Забарном

Украинский журналист Дмитрий Шпирко со ссылкой на источники в клубе сообщил, что Луис Энрике доволен тем, как проходит адаптация игрока в команде. Первый сезон Ильи Забарного в "ПСЖ" признан удовлетворительным, тренер им доволен.

Несмотря на критику в СМИ, Луис Энрике не собирается отказываться от игрока сборной Украины или отдавать его в аренду. Уже в следующем сезоне, когда из "ПСЖ" уйдет капитан Маркиньос, Илья Забарный будет получать больше игровой практики.

В сезоне 2025/26 воспитанник киевского "Динамо" провел за "ПСЖ" 36 поединков во всех турнирах и забил 1 гол.

