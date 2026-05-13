У ПСЖ може з'явитися ще один російський футболіст

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке.

Французький "ПСЖ" розглядає можливість підписання півзахисника московського ЦСКА Матвія Кисляка. Спортивний директор парижан Луїш Кампуш вивчає російський ринок у пошуках варіантів посилення складу. Інтерес до футболіста пов'язаний з можливим відходом корейського півзахисника Лі Кан Іна.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке хотів би зберегти Лі Кан Іна в команді, однак ситуація може змінитися в разі предметного інтересу з боку мадридського "Атлетіко". Також на кадрові рішення французького клубу впливає інтерес "ПСЖ" до аргентинського форварда Хуліана Альвареса. Одним із головних кандидатів на заміну корейцю вважають півзахисника "Монако" Магнеса Акліуша, однак у клубі паралельно розглядають й інші варіанти.

Матвій Кисляк святкує гол.

Ігровий стиль Матвія Кисляка відповідає вимогам Луїса Енріке. У клубі вважають, що російський футболіст здатний посилити центральну лінію команди завдяки об'єму роботи і тактичній дисципліні. Кисляку 24 роки, а його контракт із ЦСКА діє до літа 2029 року.

У складі "ПСЖ" уже виступає російський голкіпер Матвій Сафонов. Він зумів виграти конкуренцію у Люки Шевальє і в нинішньому сезоні посідає місце основного воротаря французького гранда.

