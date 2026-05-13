В ПСЖ может появиться еще один российский футболист

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш изучает российский рынок в поисках вариантов усиления состава. Интерес к футболисту связан с возможным уходом корейского полузащитника Ли Кан Ина.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике хотел бы сохранить Ли Кан Ина в команде, однако ситуация может измениться в случае предметного интереса со стороны мадридского "Атлетико". Также на кадровые решения французского клуба влияет интерес "ПСЖ" к аргентинскому форварду Хулиану Альваресу. Одним из главных кандидатов на замену корейцу считается полузащитник "Монако" Магнес Аклиуш, однако в клубе параллельно рассматривают и другие варианты.

Матвей Кисляк празднует гол. Фото: instagram.com/kislyak_31/

В "ПСЖ" уже выступает российский вратарь

Игровой стиль Матвея Кисляка соответствует требованиям Луиса Энрике. В клубе считают, что российский футболист способен усилить центральную линию команды благодаря объему работы и тактической дисциплине. Кисляку 24 года, а его контракт с ЦСКА действует до лета 2029 года.

В составе "ПСЖ" уже выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он сумел выиграть конкуренцию у Люки Шевалье и в нынешнем сезоне занимает место основного вратаря французского гранда.

