Забарному придется играть с двумя россиянами в ПСЖ

Дата публикации 13 мая 2026 14:38
В ПСЖ может появиться еще один российский футболист
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш изучает российский рынок в поисках вариантов усиления состава. Интерес к футболисту связан с возможным уходом корейского полузащитника Ли Кан Ина.

В "ПСЖ" уже играет россиянин Матвей Сафонов, занимающий позицию основного голкипера, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на L’Equipe

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике хотел бы сохранить Ли Кан Ина в команде, однако ситуация может измениться в случае предметного интереса со стороны мадридского "Атлетико". Также на кадровые решения французского клуба влияет интерес "ПСЖ" к аргентинскому форварду Хулиану Альваресу. Одним из главных кандидатов на замену корейцу считается полузащитник "Монако" Магнес Аклиуш, однако в клубе параллельно рассматривают и другие варианты. 

Матвей Кисляк
Матвей Кисляк празднует гол. Фото: instagram.com/kislyak_31/

В "ПСЖ" уже выступает российский вратарь

Игровой стиль Матвея Кисляка соответствует требованиям Луиса Энрике. В клубе считают, что российский футболист способен усилить центральную линию команды благодаря объему работы и тактической дисциплине. Кисляку 24 года, а его контракт с ЦСКА действует до лета 2029 года. 

В составе "ПСЖ" уже выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он сумел выиграть конкуренцию у Люки Шевалье и в нынешнем сезоне занимает место основного вратаря французского гранда. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
