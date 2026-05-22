Маркевич назвав гравців Динамо, яких не можна продавати

Віталій Буяльський (ліворуч), Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв. Фото: пресслужба "Динамо"

Сезон 2025/26 вийшов невдалим для київського "Динамо", яке випало з трійки найкращих команд української Прем'єр-ліги. "Біло-сині" зуміли "підсолодити кінцівку кампанії перемогою в національному Кубку. Це гарантувало команді участь у єврокубках восени.

Мирон Маркевич вважає, що столичний клуб має залишити ветеранів ще на сезон, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

Одним із найкращих футболістів фіналу Кубка України став капітан "Динамо" Віталій Буяльський, який забив три голи, два з яких було зараховано. Андрій Ярмоленко вийшов на поле в другому таймі і посилив гру "біло-синіх", що гарантувало команді Ігоря Костюка перемогу з рахунком 3:1.

Що Маркевич сказав про гравців "Динамо"

Колишній наставник збірної України перед матчем назвав точний рахунок фіналу Кубка України. Після фінального свистка він високо оцінив гру лідерів київської команди. Мирон Маркевич вважає, що завдяки їм нинішній сезон виявився не повністю провальним для "біло-синіх".

Маркевич упевнений, що Буяльський та Ярмоленко продовжать кар'єру в "Динамо" і проведуть у команді ще щонайменше гол. Тренер вважає, що їм ще є, що показати на полі, і Ігорю Костюку не можна відмовлятися від таких футболістів.

