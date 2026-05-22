Маркевич назвал игроков Динамо, которых нельзя продавать

Виталий Буяльский (слева), Андрей Ярмоленко и Александр Караваев. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сезон 2025/26 получился неудачным для киевского "Динамо", которое выпало из тройки лучших команд украинской Премьер-лиги. "Бело-синие" сумели "подсластить концовку кампании победой в национальном Кубке. Это гарантировало команде участие в еврокубках осенью.

Мирон Маркевич считает, что столичный клуб должен оставить ветеранов еще на сезон, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Одним из лучших футболистов финала Кубка Украины стал капитан "Динамо" Виталий Буяльский, который забил три гола, два из которых были засчитаны. Андрей Ярмоленко вышел на поле во втором тайме и усилил игру "бело-синих", что гарантировало команде Игоря Костюка победу со счетом 3:1.

Что Маркевич сказал об игроках "Динамо"

Бывший наставник сборной Украины перед матчем назвал точный счет финала Кубка Украины. После финального свистка он высоко оценил игру лидеров киевской команды. Мирон Маркевич считает, что благодаря ним нынешний сезон оказался не полностью провальным для "бело-синих".

Маркевич уверен, что Буяльский и Ярмоленко продолжат карьеру в "Динамо" и проведут в команде еще как минимум гол. Тренер считает, что им еще есть, что показать на поле, и Игорю Костюку нельзя отказываться от таких футболистов.

