ПСЖ ответил на запрос Реала о трансфере Забарного

Илья Забарный на тренировке. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Воспитанник киевского "Динамо" Илья Забарный оказался на радаре у мадридского "Реала". Испанский клуб готовится к серьезной работе на летнем трансферном рынке. "Бланкос" хотят укрепить линию обороны.

У Забарного получился неоднозначный сезон в "ПСЖ", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

Португальский тренер Жозе Моуринью готовится возглавить мадридский "Реал". Перед возвращением в "королевский клуб" он передал Флорентину Пересу список с игроками, которых надо пописать. В их числе оказался и Илья Забарный.

Французский "ПСЖ" не планирует продавать 23-летнего игрока. Речи об аренде тоже не идет. Во французском клубе рассчитывают, что Забарный будет получать больше игрового времени. В команде довольны прогрессом Ильи.

Сезон Забарного в "ПСЖ"

Кампания 2025/26 не стала триумфальной для украинского игрока несмотря на то, что его команда стала чемпионом Франции и может победить в финале Лиги чемпионов. Забарный провел 36 матчей во всех турнирах и забил гол.

Читайте также:

Однако ему не удалось стать основным футболистом "ПСЖ". После некоторых матчей в адрес Забарного раздавалась сокрушительная критика со стороны журналистов, но не тренера. Луис Энрике полностью доволен ходом адаптации Ильи Забарного в команде.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто стал избранником бывшей звезды Формулы-1 Ральфа Шумахера.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Златан Ибрагимович готовится к боксерскому бою со звездой сверхтяжелого дивизиона.