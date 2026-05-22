Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарного хочет подписать известный европейский гранд

Забарного хочет подписать известный европейский гранд

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 12:37
ПСЖ ответил на запрос Реала о трансфере Забарного
Илья Забарный на тренировке. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Воспитанник киевского "Динамо" Илья Забарный оказался на радаре у мадридского "Реала". Испанский клуб готовится к серьезной работе на летнем трансферном рынке. "Бланкос" хотят укрепить линию обороны. 

У Забарного получился неоднозначный сезон в "ПСЖ", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien

Португальский тренер Жозе Моуринью готовится возглавить мадридский "Реал". Перед возвращением в "королевский клуб" он передал Флорентину Пересу список с игроками, которых надо пописать. В их числе оказался и Илья Забарный

Французский "ПСЖ" не планирует продавать 23-летнего игрока. Речи об аренде тоже не идет. Во французском клубе рассчитывают, что Забарный будет получать больше игрового времени. В команде довольны прогрессом Ильи. 

Сезон Забарного в "ПСЖ" 

Кампания 2025/26 не стала триумфальной для украинского игрока несмотря на то, что его команда стала чемпионом Франции и может победить в финале Лиги чемпионов. Забарный провел 36 матчей во всех турнирах и забил гол. 

Читайте также:

Однако ему не удалось стать основным футболистом "ПСЖ". После некоторых матчей в адрес Забарного раздавалась сокрушительная критика со стороны журналистов, но не тренера. Луис Энрике полностью доволен ходом адаптации Ильи Забарного в команде. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто стал избранником бывшей звезды Формулы-1 Ральфа Шумахера. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Златан Ибрагимович готовится к боксерскому бою со звездой сверхтяжелого дивизиона. 

ПСЖ Реал Мадрид Илья Забарный
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации