Усик и Верхувен провели взвешивание перед боем: видео

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик и "Король кикбоксинга" Рико Верхувен провели взвешивание в пятницу, 22 мая. Церемония состоялась накануне боя за пояс WBC в тяжелом весе, который пройдет в Египте на фоне пирамид Гизы.

Сколько весят Усик и Верхувен

Во время официальной церемонии взвешивания оказалось, что Рико Верхувен весит больше, чем Александр Усик. В частности, голландец показал 117,3 кг, тогда как вес украинского чемпиона сейчас 105,8 кг. Разница между спортсменами составила 11,5 кг.

Для Усика этот показатель стал самым большим за всю профессиональную карьеру. Украинец увеличил свой предыдущий максимум на 2,7 кг, который был зафиксирован перед вторым поединком с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда вес украинца составлял 103,1 кг.

Впоследствии церемония взвешивания завершилась битвой взглядов, но на этот раз дуэль длилась меньше минуты, потому что боксеров прервали организаторы. Заметим, что предыдущая битва взглядов, состоявшаяся на пресс-конференции, длилась почти две минуты.

Сам бой между Усиком и Верхувеном состоится в ночь с субботы на воскресенье, 24 мая. На кону — титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе и пояс The Ring.

Стоит отметить, что Верхувен — это нидерландский спортсмен, известный как "Король кикбоксинга", который более 11 лет доминировал в тяжелом весе самой престижной лиги GLORY. Сейчас боец находится в центре мирового спортивного внимания из-за своего официального перехода в профессиональный бокс. Это будет лишь второй его поединок и первый с 2014 года.

В то же время для Александра Усика этот профессиональный поединок в боксе станет 25-м и девятым в супертяжелой весовой категории.

