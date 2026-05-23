Дизайнер раскрыл смысл символического костюма Усика в Египте

Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик снова привлек внимание своим образом перед боем против Рико Верхувена. Украинец появился на пресс-конференции в Гизе в символическом белом костюме с украинскими элементами.

После этого бренд мужской одежды DAMIRLI дизайнера Эльвиры Гасановой, который создал костюм, объяснил символику образа, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик - Рико Верхувен. Фото: Reuters

В DAMIRLI объяснили символику костюма Усика

В DAMIRLI заявили, что белый костюм с плащом — не просто сценическая одежда, а визуальный код украинской идентичности, силы и духовной опоры.

Белый цвет, по словам дизайнеров, символизирует чистоту намерений, внутреннюю силу и уверенность человека, знающего за что борется.

Особое внимание уделили золотому орнаменту на костюме. В бренде объяснили, что он переосмысливает украинскую традиционную сакральную эстетику и вышивку как язык символов.

Читайте также:

Центральным элементом образа стал трезубец, который в DAMIRLI назвали символом свободы, несокрушимости и исторической преемственности поколений.

Орнаменты на костюме, по словам дизайнеров, символизируют корни и связь с землей, культурой и людьми, которые формируют силу нации.

Также в бренде обратили внимание на архитектурные линии и плащевую конструкцию костюма. Их сравнили с современным казацким доспехом — не боевой броней, а символической защитой, построенной на ценностях, вере и характере.

"Это образ человека, который выходит не только как чемпион в ринге, а как представитель страны. Человека, который представляет Украину", — отметили в DAMIRLI.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бой Александра Усика и Рико Верхувена состоится уже на этой неделе, а также публиковал информацию о трансляции поединка.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что накануне поединка спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания и провели битву взглядов.