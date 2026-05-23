Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дизайнер раскрыл, что значит белый костюм Усика с пресс-конференции

Дизайнер раскрыл, что значит белый костюм Усика с пресс-конференции

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 15:18
Дизайнер раскрыл смысл символического костюма Усика в Египте
Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик снова привлек внимание своим образом перед боем против Рико Верхувена. Украинец появился на пресс-конференции в Гизе в символическом белом костюме с украинскими элементами.

После этого бренд мужской одежды DAMIRLI дизайнера Эльвиры Гасановой, который создал костюм, объяснил символику образа, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик — Рико Верхувен
Александр Усик - Рико Верхувен. Фото: Reuters

В DAMIRLI объяснили символику костюма Усика

В DAMIRLI заявили, что белый костюм с плащом — не просто сценическая одежда, а визуальный код украинской идентичности, силы и духовной опоры.

Белый цвет, по словам дизайнеров, символизирует чистоту намерений, внутреннюю силу и уверенность человека, знающего за что борется.

Особое внимание уделили золотому орнаменту на костюме. В бренде объяснили, что он переосмысливает украинскую традиционную сакральную эстетику и вышивку как язык символов.

Читайте также:

Центральным элементом образа стал трезубец, который в DAMIRLI назвали символом свободы, несокрушимости и исторической преемственности поколений.

Орнаменты на костюме, по словам дизайнеров, символизируют корни и связь с землей, культурой и людьми, которые формируют силу нации.

Также в бренде обратили внимание на архитектурные линии и плащевую конструкцию костюма. Их сравнили с современным казацким доспехом — не боевой броней, а символической защитой, построенной на ценностях, вере и характере.

"Это образ человека, который выходит не только как чемпион в ринге, а как представитель страны. Человека, который представляет Украину", — отметили в DAMIRLI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бой Александра Усика и Рико Верхувена состоится уже на этой неделе, а также публиковал информацию о трансляции поединка.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что накануне поединка спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания и провели битву взглядов.

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации