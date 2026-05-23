Стало відомо, скільки Усик заробить за бій із Верхувеном

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик отримає величезний гонорар за поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Українець може заробити за бій близько 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на De Volkskrant.

Стали відомі гонорари Усика та Верхувена

За інформацією нідерландського видання, український чемпіон отримає близько 100 млн доларів за виступ у Гізі біля пірамід.

Для Усика цей гонорар може стати одним із найбільших у професійній кар’єрі. Водночас сторони офіційно не розкривали точних фінансових деталей контракту.

Джерело також зазначило, що поєдинок стане дуже прибутковим і для самого Ріко Верхувена. У ЗМІ фігурує сума у 15 млн доларів.

Бій між 39-річним Усиком та 37-річним Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. Вечір боксу пройде на тлі пірамід та стане однією з найгучніших боксерських подій року.

На кону стоятимуть титули WBC та The Ring. Також українець захищатиме пояси WBA та IBF, однак у разі поразки вони стануть вакантними.

Для Усика це буде перший поєдинок після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді українець вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

