Усик відповів Чісорі через невтішний прогноз на бій з Верхувеном

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик емоційно відреагував на прогноз Дерека Чісори перед боєм проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Британець раніше заявив, що ставить саме на перемогу суперника українця.

Свою відповідь Усик дав в інтерв’ю Boxing King Media, повідомив портал Новини.LIVE.

Під час спілкування з журналістами Усика запитали про слова Чісори щодо майбутнього поєдинку в Гізі. Українець не приховував здивування через прогноз британського боксера.

"Дереку, ти божевільний. Ти божевільний", — сказав Усик.

Український чемпіон також заявив, що багато гучних прогнозів у сучасному спорті роблять лише заради клікбейту.

"Це просто слова, бла-бла-бла-бла-бла. Багато людей просто говорять слова", — додав Усик.

На думку українця, в інформаційному просторі провокаційні заяви часто отримують більше уваги, ніж чесна думка.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі біля пірамід. В Україні трансляцію вечора боксу покажуть лише за платною підпискою.

Для Усика цей бій стане першим після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді українець вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

