Усик ответил Чисоре из-за неутешительного прогноза на бой с Верхувеном

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик эмоционально отреагировал на прогноз Дерека Чисоры перед боем против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Британец ранее заявил, что ставит именно на победу соперника украинца.

Свой ответ Усик дал в интервью Boxing King Media, сообщил портал Новини.LIVE.

Усик отреагировал на слова Чисоры

Во время общения с журналистами Усика спросили о словах Чисоры относительно предстоящего поединка в Гизе. Украинец не скрывал удивления из-за прогноза британского боксера.

"Дерек, ты сумасшедший. Ты сумасшедший", — сказал Усик.

Украинский чемпион также заявил, что многие громкие прогнозы в современном спорте делают только ради кликбейта.

Читайте также:

"Это просто слова, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Многие люди просто говорят слова", — добавил Усик.

По мнению украинца, в информационном пространстве провокационные заявления часто получают больше внимания, чем честное мнение.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе возле пирамид. В Украине трансляцию вечера бокса покажут только по платной подписке.

Для Усика этот бой станет первым после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, где можно будет посмотреть поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который состоится возле пирамид в Египте.

Также Новини.LIVE писал, что Усик и Верхувен уже провели официальную церемонию взвешивания перед ожидаемым кроссовер-боем.