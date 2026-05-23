Стало известно, сколько Усик заработает за бой с Верхувеном

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получит огромный гонорар за поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинец может заработать за бой около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на De Volkskrant.

Стали известны гонорары Усика и Верхувена

По информации нидерландского издания, украинский чемпион получит около 100 млн долларов за выступление в Гизе возле пирамид.

Для Усика этот гонорар может стать одним из крупнейших в профессиональной карьере. В то же время стороны официально не раскрывали точных финансовых деталей контракта.

Источник также отметил, что поединок станет очень прибыльным и для самого Рико Верхувена. В СМИ фигурирует сумма в 15 млн долларов.

Бой между 39-летним Усиком и 37-летним Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. Вечер бокса пройдет на фоне пирамид и станет одним из самых громких боксерских событий года.

На кону будут стоять титулы WBC и The Ring. Также украинец будет защищать пояса WBA и IBF, однако в случае поражения они станут вакантными.

Для Усика это будет первый поединок после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

