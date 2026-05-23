Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик и Верхувен получат за бой самые большие гонорары в жизни

Усик и Верхувен получат за бой самые большие гонорары в жизни

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 15:48
Стало известно, сколько Усик заработает за бой с Верхувеном
Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получит огромный гонорар за поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинец может заработать за бой около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на De Volkskrant.

Александр Усик — Рико Верхувен
Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Стали известны гонорары Усика и Верхувена

По информации нидерландского издания, украинский чемпион получит около 100 млн долларов за выступление в Гизе возле пирамид.

Для Усика этот гонорар может стать одним из крупнейших в профессиональной карьере. В то же время стороны официально не раскрывали точных финансовых деталей контракта.

Источник также отметил, что поединок станет очень прибыльным и для самого Рико Верхувена. В СМИ фигурирует сумма в 15 млн долларов.

Читайте также:

Бой между 39-летним Усиком и 37-летним Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. Вечер бокса пройдет на фоне пирамид и станет одним из самых громких боксерских событий года.

На кону будут стоять титулы WBC и The Ring. Также украинец будет защищать пояса WBA и IBF, однако в случае поражения они станут вакантными.

Для Усика это будет первый поединок после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал подробности трансляции поединка между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который примет Египет.

Также Новини.LIVE писал, что дизайнер раскрыл символизм белого костюма Усика, в котором боксер появился на пресс-конференции перед боем.

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации