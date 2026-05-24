CompuBox показал статистику боя Усик - Верхувен

Рико Верхувен и Александр Усик. Фото: Reuters

Портал Compubox опубликовал статистику ударов в поединке между Александром Усиком и Рико Верхувеном. Украинец победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

По общему количеству точных ударов боксеры показали почти одинаковые показатели, сообщает портал Новини.LIVE.

Верхувен минимально перебил Усика

По статистике Compubox, 39-летний украинец выбросил за бой 499 ударов, из которых 112 достигли цели.

Усик нанес 236 джебов, но только 23 из них достигли цели. В то же время украинец был очень эффективным в силовых атаках - из 263 силовых ударов точными стали 89.

Верхувен по общим цифрам даже немного превзошел украинца. Голландец выбросил 508 ударов, из которых точными были 113.

Также Верхувен имел почти идентичные показатели по джебам - 24 точных из 265 попыток.

В силовых ударах голландец тоже показал высокую активность. Из 243 силовых ударов 93 достигли цели.

Благодаря победе Усик защитил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

