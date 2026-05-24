Відео перемоги Усика в бою з Верхувеном

Олександр Усик відправив Верхувена в нокдаун. Фото: Reuters

У Гізі (Єгипет) завершився поєдинок чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Українець переміг технічним нокаутом.

Після бою DAZN опублікував відео з найкращими моментами бою, до якого увійшли нокдаун та суперечлива зупинка поєдинку, повідомив портал Новини.LIVE.

DAZN показав найкращі моменти бою Усик — Верхувен

Бій проходив у конкурентній боротьбі. Однак в 11-му раунді Олександр спершу відправив суперника у нокдаун, а потім рефері зупинив бій за одну секунду до гонга. Рішення судді активно обговорюють у соцмережах.

Українець завдяки перемозі захистив титули WBC, WBA та IBF.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про важкий поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верхувена, у якому українець зумів здобути перемогу.

Читайте також:

Крім того, Новини.LIVE писав, що за цей бій Усик і Верхувен отримають найбільші виплати за всю свою кар’єру.