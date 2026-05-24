Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відео дострокової перемоги Усика в бою з Верхувеном

Відео дострокової перемоги Усика в бою з Верхувеном

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 03:37
Відео перемоги Усика в бою з Верхувеном
Олександр Усик відправив Верхувена в нокдаун. Фото: Reuters

У Гізі (Єгипет) завершився поєдинок чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Українець переміг технічним нокаутом.

Після бою DAZN опублікував відео з найкращими моментами бою, до якого увійшли нокдаун та суперечлива зупинка поєдинку, повідомив портал Новини.LIVE.

DAZN показав найкращі моменти бою Усик — Верхувен

Бій проходив у конкурентній боротьбі. Однак в 11-му раунді Олександр спершу відправив суперника у нокдаун, а потім рефері зупинив бій за одну секунду до гонга. Рішення судді активно обговорюють у соцмережах.

Українець завдяки перемозі захистив титули WBC, WBA та IBF.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про важкий поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верхувена, у якому українець зумів здобути перемогу.

Читайте також:

Крім того, Новини.LIVE писав, що за цей бій Усик і Верхувен отримають найбільші виплати за всю свою кар’єру.

Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації