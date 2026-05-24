Главная Спорт Видео досрочной победы Усика в бою с Верхувеном

Дата публикации 24 мая 2026 03:37
Видео победы Усика в бою с Верхувеном
Александр Усик отправил Верхувена в нокдаун. Фото: Reuters

В Гизе (Египет) завершился поединок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинец победил техническим нокаутом.

После боя DAZN опубликовал видео с лучшими моментами боя, в которое вошли нокдаун и спорная остановка поединка, сообщил портал Новини.LIVE.

DAZN показал лучшие моменты боя Усик — Верхувен

Бой проходил в конкурентной борьбе. Однако в 11-м раунде Александр сначала отправил соперника в нокдаун, а затем рефери остановил бой за одну секунду до гонга. Решение судьи активно обсуждают в соцсетях.

Украинец благодаря победе защитил титулы WBC, WBA и IBF.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о тяжелом поединке Александра Усика против Рико Верхувена, в котором украинец сумел одержать победу.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что за этот бой Усик и Верхувен получат самые большие выплаты за всю свою карьеру.

Андрей Андрущак - Редактор
