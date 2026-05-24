Верхувен після поразки Усику натякнув на реванш

Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен емоційно відреагував на поразку від чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика у Гізі (Єгипет). Після бою нідерландець натякнув на бажання провести реванш із українським чемпіоном.

Про це Верхувен повідомив в Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Повідомлення Ріко Верхувена. Фото: скриншот

Верхувен відреагував на поразку від Усика

Верхувен звернув увагу на те, що рефері зупинив поєдинок за одну секунду до гонга.

"Відкиньте емоції. Подивіться на суддівські записки. Залишалася одна секунда перед 12-м і останнім раундом", — написав нідерландець.

Також Ріко подякував Усику за поєдинок та заявив, що готовий знову провести бій проти українця.

Читайте також:

У своєму повідомленні нідерландський боєць також відзначив Туркі Аль аш-Шейха, який був головним організатором вечора боксу в Гізі.

Зазначимо, що бій викликав багато суперечок, оскільки до моменту із зупинкою Верхувен вигравав поєдинок. В 11-му раунді рефері із незрозумілих причин зупинив бій в ситуації, коли в боксі рідко хто з арбітрів наважується на подібне.

Після бою головною темою для розмов став реванш, оскільки частина фанатів та експертів залишилися незадоволеними рішенням рефері.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про перемогу Олександра Усика над Ріко Верхувеном у напруженому та конкурентному поєдинку.

Крім того, Новини.LIVE писав, що цей бій стане найприбутковішим у кар’єрі як для Усика, так і для Верхувена.