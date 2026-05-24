Верхувен после поражения Усику намекнул на реванш

Рико Верхувен. Фото: Reuters

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен эмоционально отреагировал на поражение от чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика в Гизе (Египет). После боя голландец намекнул на желание провести реванш с украинским чемпионом.

Об этом Верхувен сообщил в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Сообщение Рико Верхувена. Фото: скриншот

Верхувен отреагировал на поражение от Усика

Верхувен обратил внимание на то, что рефери остановил поединок за одну секунду до гонга.

"Отбросьте эмоции. Посмотрите на судейские записки. Оставалась одна секунда перед 12-м и последним раундом", — написал голландец.

Также Рико поблагодарил Усика за поединок и заявил, что готов снова провести бой против украинца.

Читайте также:

В своем сообщении нидерландский боец также отметил Турки Аль аш-Шейха, который был главным организатором вечера бокса в Гизе.

Отметим, что бой вызвал много споров, поскольку к моменту остановки Верхувен выигрывал поединок. В 11-м раунде рефери по непонятным причинам остановил бой в ситуации, когда в боксе редко кто из арбитров решается на подобное.

После боя главной темой для разговоров стал реванш, поскольку часть фанатов и экспертов остались недовольными решением рефери.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE сообщал о победе Александра Усика над Рико Верхувеном в напряженном и конкурентном поединке.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что этот бой станет самым прибыльным в карьере как для Усика, так и для Верхувена.