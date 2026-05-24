Верховен подал протест после поражения от Усика в Египте

Остановка боя Александра Усика и Рико Верхувена. Фото: Reuters

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен после поражения от Александра Усика официально подал протест на результат поединка. Боец убежден, что рефери неправильно остановил бой в концовке 11-го раунда.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Верхувена.

Верхувен подал протест после боя с Усиком

Верхувен заявил, что его команда подала протест сразу после завершения вечера бокса в Гизе.

"На пути в аэропорт мы подали официальный протест", — написал голландец.

По словам Рико, гонг о завершении раунда уже прозвучал в момент, когда рефери вмешался и зафиксировал технический нокаут. Кикбоксер считает, что судья должен был учесть завершение раунда и не останавливать поединок в том эпизоде.

Читайте также:

Также Верхувен заявил, что после просмотра эпизода результат можно было бы изменить на несостоявшийся (no contest), или же обратиться к судейским запискам. Голландец убежден, что на тот момент вел по очкам.

Нокдаун в бою Усик — Верхувен. Фото: Reuters

Бой между Усиком и Верхувеном состоялся в Гизе на фоне египетских пирамид. Украинец защищал титулы чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Поединок проходил в конкурентной борьбе. Верхувен пытался постоянно давить на украинца, тогда как Усик делал ставку на джеб и работу вторым номером.

В 11-м раунде Усик правым ударом отправил соперника в нокдаун. Верхувен сумел подняться, после чего украинец пошел в финальную атаку. За секунду до завершения раунда рефери остановил бой и зафиксировал победу Усика техническим нокаутом. Именно эпизод с вмешательством рефери стал главной причиной протеста со стороны команды Верхувена.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что по итогам статистики боя Рико Верхувен нанес больше ударов, чем Александр Усик.

Также Новини.LIVE писал о публикации видео нокаута, благодаря которому Усик завершил поединок досрочной победой.