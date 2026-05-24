Усику заявили, що він більше не заслуговує бути №1 P4P

Дата публікації: 24 травня 2026 10:56
Рафаель після бою Усика більше не вважає його королем pound-for-pound
Олександр Усик. Фото: Reuters

Журналіст та інсайдер Ден Рафаель прокоментував перемогу Олександра Усика над Ріко Верхувеном у Гізі. Після бою американець несподівано заявив, що тепер не вважає українця найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Рафаель змінив думку про Усика

Після завершення поєдинку Рафаель написав, що перемога Усика над кікбоксером не залишає простору для суперечок у рейтингу pound-for-pound.

На думку інсайдера, тепер перше місце остаточно належить японцю Наої Іноуе.

"Якщо в когось ще були сумніви, то те, що сталося сьогодні, остаточно закріплює Іноуе на першому місці рейтингу pound-for-pound. Тут більше немає простору для дискусій", — написав Рафаель.

Усик переміг Верхувена технічним нокаутом у 11-му раунді. Українець спершу відправив суперника у нокдаун, після чого нідерландець піднявся, а Усик пішов у серію атак, і рефері зупинив бій за секунду до завершення раунду.

Для Усика ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі. Верхувен проводив другий бій у боксі і вперше програв.

Наоя Іноуе, якого Рафаель поставив на перше місце рейтингу pound-for-pound, є абсолютним чемпіоном світу у другій легшій вазі.

Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
