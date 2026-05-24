Рафаель після бою Усика більше не вважає його королем pound-for-pound

Журналіст та інсайдер Ден Рафаель прокоментував перемогу Олександра Усика над Ріко Верхувеном у Гізі. Після бою американець несподівано заявив, що тепер не вважає українця найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Рафаель змінив думку про Усика

Після завершення поєдинку Рафаель написав, що перемога Усика над кікбоксером не залишає простору для суперечок у рейтингу pound-for-pound.

На думку інсайдера, тепер перше місце остаточно належить японцю Наої Іноуе.

"Якщо в когось ще були сумніви, то те, що сталося сьогодні, остаточно закріплює Іноуе на першому місці рейтингу pound-for-pound. Тут більше немає простору для дискусій", — написав Рафаель.

Усик переміг Верхувена технічним нокаутом у 11-му раунді. Українець спершу відправив суперника у нокдаун, після чого нідерландець піднявся, а Усик пішов у серію атак, і рефері зупинив бій за секунду до завершення раунду.

Для Усика ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі. Верхувен проводив другий бій у боксі і вперше програв.

Наоя Іноуе, якого Рафаель поставив на перше місце рейтингу pound-for-pound, є абсолютним чемпіоном світу у другій легшій вазі.

