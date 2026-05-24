Рафаэль после боя Усика больше не считает его королем pound-for-pound

Александр Усик. Фото: Reuters

Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль прокомментировал победу Александра Усика над Рико Верхувеном в Гизе. После боя американец неожиданно заявил, что теперь не считает украинца лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсеть X Рафаэля.

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Рафаэль изменил мнение об Усике

После завершения поединка Рафаэль написал, что победа Усика над кикбоксером не оставляет пространства для споров в рейтинге pound-for-pound.

По мнению инсайдера, теперь первое место окончательно принадлежит японцу Наои Иноуэ.

"Если у кого-то еще были сомнения, то то, что произошло сегодня, окончательно закрепляет Иноуэ на первом месте рейтинга pound-for-pound. Здесь больше нет пространства для дискуссий", — написал Рафаэль.

Читайте также:

Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде. Украинец сначала отправил соперника в нокдаун, после чего голландец поднялся, а Усик пошел в серию атак, и рефери остановил бой за секунду до завершения раунда.

Для Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Верхувен проводил второй бой в боксе и впервые проиграл.

Наоя Иноуэ, которого Рафаэль поставил на первое место рейтинга pound-for-pound, является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что по статистике точных ударов в поединке с Александром Усиком преимущество имел Рико Верхувен.

Также Новини.LIVE писал о видео досрочной победы Усика над Верхувеном в главном бою вечера.