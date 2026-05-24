Усик відреагував на скандал після бою з Верхувеном

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на суперечки після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Українець із гумором прокоментував напружений характер поєдинку.

Усик опублыкував свою реакцію в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

Після завершення бою частина фанатів та команда Верхувена активно обговорювали дострокову зупинку в 11-му раунді. Сам нідерландець навіть подав офіційний протест через рішення рефері.

На цьому фоні Усик опублікував коротке повідомлення у соцмережах.

"Кажуть, було напружено дивитися мій бій із Ріко. Хлопці, я просто не хотів, щоб вам було нудно", — написав українець.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбувся у Гізі на фоні єгипетських пірамід. Бій проходив у конкурентній боротьбі, де до 11-го раунду кікбоксер мав упевнену перевагу над боксером з України.

У 11-й трихвилинці Усик відправив суперника у нокдаун правим ударом, після чого пішов на добивання. Рефері зупинив бій за секунду до завершення раунду та зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Після цієї перемоги Усик зберіг титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі та довів професійний рекорд до 25 перемог без поразок.

