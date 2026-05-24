Україна
Усик отреагировал на критику в свою сторону после боя с Верхувеном

Усик отреагировал на критику в свою сторону после боя с Верхувеном

Дата публикации 24 мая 2026 17:15
Усик отреагировал на скандал после боя с Верхувеном
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на споры после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Украинец с юмором прокомментировал напряженный характер поединка.

Усик опубликовал свою реакцию в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик — Рико Верхувен
Александр Усик атакует Рико Верхувена. Фото: Reuters

Усик отреагировал на критику

После завершения боя часть фанатов и команда Верхувена активно обсуждали досрочную остановку в 11-м раунде. Сам голландец даже подал официальный протест из-за решения рефери.

На этом фоне Усик опубликовал короткое сообщение в соцсетях.

"Говорят, было напряженно смотреть мой бой с Рико. Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно", — написал украинец.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоялся в Гизе на фоне египетских пирамид. Бой проходил в конкурентной борьбе, где до 11-го раунда кикбоксер имел уверенное преимущество над боксером из Украины.

В 11-й трехминутке Усик отправил соперника в нокдаун правым ударом, после чего пошел на добивание. Рефери остановил бой за секунду до завершения раунда и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

После этой победы Усик сохранил титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе и довел профессиональный рекорд до 25 побед без поражений.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что по статистике поединка Рико Верхувен превзошел Александра Усика по количеству точных попаданий.

Также Новини.LIVE писал о видео момента, после которого Усик досрочно завершил бой победой над соперником.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
