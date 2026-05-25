Стейтем объяснил, почему Верхувен незаслуженно проиграл Усику

Легендарный кикбоксер Рико Верхувен уверенно вел бой против Александра Усика, пока не пропустил несколько ударов и не оказался в нокдауне. Мнения в боксерском сообществе разделились. Многие эксперты и спортсмены считают победу украинца незаслуженной.

Комментарий по поводу поединка сделал и Джейсон Стейтем, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт звезды.

Рико Верхувен продержался 11 раундов в бою с Александром Усиком. Кикбоксер оказал достойное сопротивление действующему чемпиону. Претендент доминировал и, согласно запискам судей, превзошел украинца в большей части раундов. Однако нокаут принес Усику победу. И одновременно с этим разочаровал многих поклонников бокса.

Что Стейтем сказал о поединке

Британский актер был одним из тех, кто помог организовать противостояние Александра Усика и Рико Верхувена. Он давно дружит с нидерландским спортсменом, а потому во время боя поддерживал кикбоксера.

После поединка Джейсон Стейтем отдал дань Александру Усику и назвал украинца легендарным боксером. При этом актер уверен, что у Рико Верхувена буквально "украили" победу, и рефери не должен был останавливать поединок. Стейтем заявил, что именно кикбоксер стал победителем поединка.

Также британец поблагодарил Турки Аль-Шейха за организацию поединка и выразил надежду, что для Рико это не последний бой по правилам бокса.

